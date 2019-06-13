На следующей неделе в Азербайджане наступит астрономическое лето.

Как сообщает Report, 21 июня в 19:54 в Азербайджане и на северном полушарии земли лето вступит в свои права.

Природное явление, которое длится 14 часов 43 минуты, называется также днем летнего солнцестояния. Это самый длинный световой день в году, когда солнце достигает максимально высокой позиции.

Осень наступит 23 сентября в 11.50. В этот день день и ночь тоже сравняются, и это называют осенним равноденствием. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает большой экватор и переходит из северного полушария в южное.