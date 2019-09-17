На следующей неделе в Азербайджане наступит астрономическая осень

На следующей неделе в Азербайджан придет астрономическая осень.

Как сообщает Report, осень на территории страны наступит 23 сентября в 11:50 по местному времени.

В этот день Солнце из Северного полушария переходит в Южное и наступает осеннее равноденствие, а день по продолжительности равен ночи. Начиная с 23 сентября ночи становятся длиннее, а дни короче. Это продолжается до наступления астрономической зимы, когда Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом, вследствие чего наблюдаются сильные холода. В день зимнего солнцестояния наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Зима в Азербайджане наступит в 08:19 22 декабря.