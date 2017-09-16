На следующей неделе в Азербайджане наступит астрономическая осень

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ На следующей неделе в Азербайджан придет астрономическая осень.

Как сообщил Report ученый секретарь Шемахинской астрофизической обcерватории НАНА Орхан Халилов, осень на территории страны наступит 23 сентября в 00:02 по бакинскому времени.

"В этот день наступит осеннее равноденствие. Продолжительность дня и ночи будет одинаковой. Начиная с 23 сентября, ночи станут длинными, а дни короткими. Солнце из северного полушария переходит в южное, в котором наступает астрономическая весна".

По его словам, ночи будут удлинятся до 21 декабря, в этот день будет самая длинная ночь в году. Зима в Азербайджане в этом году наступит 21 декабря в 20:28 по бакинскому времени, добавил он.