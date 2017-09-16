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    На следующей неделе в Азербайджане наступит астрономическая осень

    23 сентября наступит осеннее равноденствие

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ На следующей неделе в Азербайджан придет астрономическая осень.

    Как сообщил Report ученый секретарь Шемахинской астрофизической обcерватории НАНА Орхан Халилов, осень на территории страны наступит 23 сентября в 00:02 по бакинскому времени.

    "В этот день наступит осеннее равноденствие. Продолжительность дня и ночи будет одинаковой. Начиная с 23 сентября, ночи станут длинными, а дни короткими. Солнце из северного полушария переходит в южное, в котором наступает астрономическая весна".

    По его словам, ночи будут удлинятся до 21 декабря, в этот день будет самая длинная ночь в году. Зима в Азербайджане в этом году наступит 21 декабря в 20:28 по бакинскому времени, добавил он.

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