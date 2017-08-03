На следующей неделе состоится парад "падающих звезд"

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В ночь с 12 на 13 августа метеоритный поток Персеиды будет особенно активным.

Как сообщили Report в НАНА, метеоритный поток случается ежегодно в период с 17 июля по 24 августа.

Обычно пик активности приходится на 9-13 августа. В отличие от прошлого года люди увидят меньше "падающих звезд" в этом году.

В прошлом году количество метеоритов достигло 200, в этом году будет видно приблизительно 80. Яркий свет Луны помешает увидеть часть метеоритов.