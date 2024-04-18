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На освобожденных территориях ремонтно-строительные работы ведутся в 13 школах

На освобожденных территориях ремонтно-строительные работы ведутся в 13 школах Продолжается ремонт и строительство 13 общеобразовательных школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Наука и образование
18 апреля 2024 г. 13:25
На освобожденных территориях ремонтно-строительные работы ведутся в 13 школах

Продолжается ремонт и строительство 13 общеобразовательных школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Багиров отметил, что в настоящее время на освобожденных территориях функционируют 5 школ.

По его словам, ремонтно-строительные работы в двух школах завершены, в ближайшее время работы начнутся еще в 6 школах.

"На освобожденных территориях в настоящее время функционируют 2 детских сада. Ремонт четырех детских садов продолжается, еще в четырех начнется в ближайшее время", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan advances education in liberated territories with 13 new schools under construction
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunan ərazilərdə 13 məktəb tikilir, 2-nin inşası başa çatıb

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