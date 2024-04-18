На освобожденных территориях ремонтно-строительные работы ведутся в 13 школах

Продолжается ремонт и строительство 13 общеобразовательных школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Продолжается ремонт и строительство 13 общеобразовательных школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Багиров отметил, что в настоящее время на освобожденных территориях функционируют 5 школ.

По его словам, ремонтно-строительные работы в двух школах завершены, в ближайшее время работы начнутся еще в 6 школах.

"На освобожденных территориях в настоящее время функционируют 2 детских сада. Ремонт четырех детских садов продолжается, еще в четырех начнется в ближайшее время", - сказал он.