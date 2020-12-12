На освобожденной территории будет создан Карабахский университет

Предусматривается оказание научной и кадровой поддержки формированию Карабахского регионального научного центра и нового создаваемого Карабахского университета

Будет создан Шушинский региональный научный центр Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев, рассказывая о "Плане мероприятий по задачам НАНА в связи с научно-исследовательской работой по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана".

Глава НАНА отметил, что в плане мероприятий наряду с другими областями науки, предусмотрено создание в центре Отдела Физики для изучения вопросов физики и физических свойств природных ресурсов в соответствии с потребностями региона.

Кроме того, предусматривается оказание научной и кадровой поддержки формированию Карабахского регионального научного центра и нового создаваемого Карабахского университета, а также обеспечение приборами и оборудованием.

По словам академика, также одними из главных целей являются оказание научно-практической поддержки оценке показателей надежности в эксплуатации Сарсангского водохранилища, созданию сейсмоакустической станции у Худафаринского моста, строительству астрономической станции в Нагорном Карабахе, а также с учетом местных особенностей подготовка предложений по разработке месторождений нефти и газа запасами соответственно 200 млн тонн и 250 млрд кубометров.