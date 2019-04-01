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БГУ: Для студентов построят новый объект общепита вместо снесенного

На месте снесенного объекта для студентов построят объект общепита
© Report

На месте снесенной чайханы "Pepsi" Бакинского государственного университета (БГУ) будет создан новый объект общепита для студентов.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе БГУ. 

Отметим, что на основе идеи нового ректора Эльчина Бабаева указанный объект будет отвечать современным стандартам с учетом всех необходимых для студентов условий: "На территории создадут условия для проведения студентами более эффективного досуга, будет wi-fi и пр". 

Напомним, что "Pepsi" снесли в канун зимнего семестра. 

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