На этой неделе в школах Азербайджана начинаются зимние каникулы

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На этой неделе в средних школах Азербайджана начинаются зимние каникулы.

Как сообщает Report, 5-дневные каникулы 2018-2019 учебного года начнутся 27 января.

Каникулы продлятся до 31 января. Занятия возобновятся 1 февраля.

Отметим, что учебный год в школах начинается 15 сентября и завершается 14 июня. Он делится на два полугодия. Первое полугодие охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - 1 февраля - 14 июня.

Напомним, что для учащихся начальных классов с 1-го по 5-ое мая будут предоставлены дополнительные весенние каникулы.