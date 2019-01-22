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    На этой неделе в школах Азербайджана начинаются зимние каникулы

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На этой неделе в средних школах Азербайджана начинаются зимние каникулы. 

    Как сообщает Report, 5-дневные каникулы 2018-2019 учебного года начнутся 27 января.

    Каникулы продлятся до 31 января. Занятия возобновятся 1 февраля. 

    Отметим, что учебный год в школах начинается 15 сентября и завершается 14 июня. Он делится на два полугодия. Первое полугодие охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - 1 февраля - 14 июня. 

    Напомним, что для учащихся начальных классов с 1-го по 5-ое мая будут предоставлены дополнительные весенние каникулы.   

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