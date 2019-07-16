На экзаменах по приему на работу учителей зафиксированы нарушения

"По сравнению с предыдущими годами в этом году на этапе тестового экзамена по приему на работу учителей сократилось количество аннулированных результатов".

Об этом в ответ на запрос Report сказал и.о. заведующего Центром человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде.

Он сообщил, что с 8 июля по сей день ликвидированы результаты не более 5 кандидатов: "До сегодняшнего дня экзамен сдали более 15 тыс. кандидатов. Аннулированы результаты всего 5-ти человек. Это очень хороший результат".

Представитель министерства отметил, что если кандидат нарушает правила экзамена, ему несколько раз делают предупреждение.

По словам М.Джамалзаде, в одном случае кандидат вошел в зал с наушниками и по факту был составлен акт: "Кандидат был отстранен от экзаменационного процесса, его результат аннулирован. Это один из пяти фактов. Также зафиксированы попытки скрытого использования запрещенных технических средств и литературы. К сожалению, имели место факты, когда человек пытался пройти регистрацию, выдавая себя за другого. Эти лица не были допущены к экзамену".