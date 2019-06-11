На должности директоров в НИИ НАНА пройдут выборы - СПИСОК

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) сделала объявление о проведении выборов на должности директоров в научно-исследовательских учреждениях (НИИ).

Как сообщили Report в НАНА, кандидаты на пост директора научно-исследовательского учреждения НАНА могут быть выдвинуты со стороны бюро соответствующего отделения, членов этого отделения или ученого совета соответствующего научного учреждения из числа ученых, имеющих высокие научные достижения и обладающих научно-организационными способностями.

Следующие документы о выдвижении кандидатов (в 2-х экземплярах) должны быть представлены в соответствующее научное отделение НАНА (город Баку, ул. Истиглалият, 30) до 11 июля 2019 года:

- представление бюро соответствующего отделения, члена этого отделения или ученого совета соответствующего научного учреждения о выдвижении кандидата;

- письменное согласие кандидата на участие в выборах;

- утвержденный список научных трудов;

- личный листок по учету кадров;

- 2 фотографии (6 х 9 см);

- заверенные копии документов о полученном образовании, ученых степенях и ученых званиях;

- биография.

Приняв во внимание постановления бюро научных отделений Национальной академии наук Азербайджана, Президиум НАНА объявляет конкурс на пост директора в следующих научно-исследовательских учреждениях:

По Отделению физико-математических и технических наук:

Институт физики

Институт систем управления

Институт математики и механики

Институт информационных технологий

Институт биофизики

По Отделению химических наук:

Институт катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева

Институт химии присадок имени академика Али Гулиева

По Отделению наук о Земле:

Институт геологии и геофизики

По Отделению биологических и медицинских наук:

Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева

Центральный ботанический сад

По Отделению гуманитарных наук:

Институт литературы имени Низами Гянджеви

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули

Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви

Дом-музей Гусейна Джавида

По Отделению общественных наук:

Институт философии

Национальный музей истории Азербайджана

Институт востоковедения имени академика Зии Буньятова.