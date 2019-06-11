На должности директоров в НИИ НАНА пройдут выборы - СПИСОК

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) сделала объявление о проведении выборов на должности директоров в научно-исследовательских учреждениях (НИИ).
Как сообщили Report в НАНА, кандидаты на пост директора научно-исследовательского учреждения НАНА могут быть выдвинуты со стороны бюро соответствующего отделения, членов этого отделения или ученого совета соответствующего научного учреждения из числа ученых, имеющих высокие научные достижения и обладающих научно-организационными способностями.
Следующие документы о выдвижении кандидатов (в 2-х экземплярах) должны быть представлены в соответствующее научное отделение НАНА (город Баку, ул. Истиглалият, 30) до 11 июля 2019 года:
- представление бюро соответствующего отделения, члена этого отделения или ученого совета соответствующего научного учреждения о выдвижении кандидата;
- письменное согласие кандидата на участие в выборах;
- утвержденный список научных трудов;
- личный листок по учету кадров;
- 2 фотографии (6 х 9 см);
- заверенные копии документов о полученном образовании, ученых степенях и ученых званиях;
- биография.
Приняв во внимание постановления бюро научных отделений Национальной академии наук Азербайджана, Президиум НАНА объявляет конкурс на пост директора в следующих научно-исследовательских учреждениях:
По Отделению физико-математических и технических наук:
Институт физики
Институт систем управления
Институт математики и механики
Институт информационных технологий
Институт биофизики
По Отделению химических наук:
Институт катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева
Институт химии присадок имени академика Али Гулиева
По Отделению наук о Земле:
Институт геологии и геофизики
По Отделению биологических и медицинских наук:
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева
Центральный ботанический сад
По Отделению гуманитарных наук:
Институт литературы имени Низами Гянджеви
Институт рукописей имени Мухаммеда Физули
Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
Дом-музей Гусейна Джавида
По Отделению общественных наук:
Институт философии
Национальный музей истории Азербайджана
Институт востоковедения имени академика Зии Буньятова.
Samirə AbdullayevaАвтор новости