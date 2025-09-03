На Абшероне уволили заведующую детсадом, где детей кормили хлебом и водой

В Абшеронском районе завершено расследование по факту ненадлежащего питания в детском саду №21 села Пирекешкюль.

Как сообщили Report в Абшерон-Хызынском региональном управлении образования, заведующая учреждением Хадиджа Велиева освобождена от должности.

Отмечается, что решение принято из-за допущенных нарушений при исполнении служебных обязанностей.

"Любые негативные случаи в этой сфере недопустимы и тщательно проверяются, по результатам принимаются меры в соответствии с законом", - добавили в управлении.

Ранее в соцсетях распространились видеокадры, на которых запечатлено, как в указанном детском саду дети получают вместо полноценного завтрака только хлеб и воду.