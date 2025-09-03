На Абшероне уволили заведующую детсадом, где детей кормили хлебом и водой
- 03 сентября, 2025
- 12:45
В Абшеронском районе завершено расследование по факту ненадлежащего питания в детском саду №21 села Пирекешкюль.
Как сообщили Report в Абшерон-Хызынском региональном управлении образования, заведующая учреждением Хадиджа Велиева освобождена от должности.
Отмечается, что решение принято из-за допущенных нарушений при исполнении служебных обязанностей.
"Любые негативные случаи в этой сфере недопустимы и тщательно проверяются, по результатам принимаются меры в соответствии с законом", - добавили в управлении.
Ранее в соцсетях распространились видеокадры, на которых запечатлено, как в указанном детском саду дети получают вместо полноценного завтрака только хлеб и воду.
