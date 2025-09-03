    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    На Абшероне уволили заведующую детсадом, где детей кормили хлебом и водой

    Наука и образование
    • 03 сентября, 2025
    • 12:45
    На Абшероне уволили заведующую детсадом, где детей кормили хлебом и водой

    В Абшеронском районе завершено расследование по факту ненадлежащего питания в детском саду №21 села Пирекешкюль.

    Как сообщили Report в Абшерон-Хызынском региональном управлении образования, заведующая учреждением Хадиджа Велиева освобождена от должности.

    Отмечается, что решение принято из-за допущенных нарушений при исполнении служебных обязанностей.

    "Любые негативные случаи в этой сфере недопустимы и тщательно проверяются, по результатам принимаются меры в соответствии с законом", - добавили в управлении.

    Ранее в соцсетях распространились видеокадры, на которых запечатлено, как в указанном детском саду дети получают вместо полноценного завтрака только хлеб и воду.

    детский сад расследование правонарушения
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilib

    Последние новости

    12:57

    Посол Украины встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана

    Внешняя политика
    12:55

    Генсек НАТО ждет ясности по гарантиям безопасности для Украины в ближайшие дни

    Другие страны
    12:53

    Эксперт: Россия подталкивает Армению к нелегальной торговле для обхода санкций

    Бизнес
    12:45

    На Абшероне уволили заведующую детсадом, где детей кормили хлебом и водой

    Наука и образование
    12:41

    Секретарь Совбеза Армении посетит Францию

    В регионе
    12:32

    Эксперт: Российские компании в Армении используются для обхода санкций

    Бизнес
    12:28
    Фото

    Закир Гасанов обсудил с командующим ВМС Вьетнама перспективы сотрудничества

    Армия
    12:25

    ЦБА и АБР обсудили улучшение регулирования страхового сектора Азербайджана

    Финансы
    12:16

    Зеленский примет участие в саммите в Дании и встретится с Макроном

    Другие страны
    Лента новостей