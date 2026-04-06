    MÜTDA: Непогода в Азербайджане привела к снижению посещаемости школ

    • 06 апреля, 2026
    MÜTDA: Непогода в Азербайджане привела к снижению посещаемости школ

    Неустойчивая погода, которая наблюдается в Азербайджане на протяжении последних двух суток, стала причиной частичного сокращения числа учащихся, посещающих образовательные учреждения.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA).

    Отмечается, что все обращения, которые поступают в Агентство и его региональные отделения управления образованием, фиксируются и подвергаются тщательному анализу.

    Кроме того, предпринимаются необходимые шаги по ликвидации последствий, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, а также по обеспечению бесперебойного хода образовательного процесса в учебных заведениях.

    "Невзирая на частичное снижение посещаемости со стороны учащихся, вызванное неустойчивой погодой, учебно-воспитательный процесс продолжается без перебоев. В связи с обильными осадками мы обращаемся к родителям, в особенности к родителям детей младшего школьного возраста, с просьбой не оставлять без присмотра своих детей по дороге на занятия. Также просим администрацию образовательных учреждений и родителей придерживаться необходимых мер безопасности", - отмечается в заявлении Госагентства.

    MÜTDA: Şagirdlərin davamiyyətində qismən azalma müşahidə edilir

    Последние новости

    18:06
    Фото

    Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    18:06

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Другие страны
    18:05

    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Футбол
    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Лента новостей