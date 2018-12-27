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    Мубариз Гурбанлы избран на новую должность

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Создан Совет попечителей Азербайджанского института теологии, который сформирован из 7 человек.

    Как сообщили Report в институте, в состав Совета вошли председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, завкафедрой арабской филологии факультета Востоковедения БГУ Васим Мамедалиев, директор Института востоковедения им.З.Буньятова НАНА Говхар Бахшалиева, зампредседателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Александр Ищеин, председатель Религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев, заместитель заведующего отделом науки, высшего и среднеспециального образования министерства образования Шахин Байрамов.

    27 декабря состоялось первое заседание Совета попечителей и были обсуждены организационные вопросы. Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы был избран председателем Совета. 

    Напомним, что Азербайджанский институт теологии был создан распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 9 февраля 2018 года.

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