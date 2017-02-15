Монреаль, Париж и Лондон стали лучшими студенческими городами мира

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Международный рейтинг лучших студенческих городов мира в 2017 году возглавили Монреаль, Париж и Лондон, следует из доклада британской компании QS Quacquarelli Symonds.

Как передает Report, в рейтинге QS Best Student Cities 2017, опубликованном в среду, перечислены 100 лучших студенческих городов мира.

Эксперты проанализировали 125 городов, оценка проводилась по шести критериям, среди которых — популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов. Последний показатель отражает результаты опроса более 18 тысяч студентов.

Впервые с момента создания рейтинга в 2012 году Монреаль забрал первенство у Парижа (французская столица стала второй), в то время как Лондон поднялся на две позиции и разместился на третьем месте. Среди городов США больше всего отличился Бостон – ему в рейтинге отдано восьмое место.