Могут ли продлить учебный год или отменить каникулы? - ОФИЦИАЛЬНО

"Вопрос о продлении учебного года и отмене летних каникул может быть решен с учетом реальной ситуации. Определенную роль в принятии решения могут сыграть решения с учетом опыта всех стран. В целом, решение будет принято с учетом реальной ситуации".
Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, пока было бы неверно называть определенную дату: "Принимая решение будут учитываться некоторые новые нормативы и реальная ситуация".