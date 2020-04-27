Могут ли продлить учебный год или отменить каникулы? - ОФИЦИАЛЬНО

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"Вопрос о продлении учебного года и отмене летних каникул может быть решен с учетом реальной ситуации. Определенную роль в принятии решения могут сыграть решения с учетом опыта всех стран. В целом, решение будет принято с учетом реальной ситуации".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, пока было бы неверно называть определенную дату: "Принимая решение будут учитываться некоторые новые нормативы и реальная ситуация".