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Министерство о не сумевших подключиться к "Виртуальной школе" учениках

​МО о не сумевших подключиться к "Виртуальной школе" школьниках

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© Edu.gov.az

"Регистрацию на проект "Виртуальной школы" Министерства образования, стартовавший по всей стране с сегодняшнего дня, можно пройти в любое время, не установлено никаких ограничений по времени".

Как передает Report, об этом сказал советник министра образования Эльнур Мамедов.

Он отметил, что наряду с вещающимися по всей стране "Телеуроками", министерство представило школьникам проект "Виртуальной школы", что является дополнительной возможностью получить образование.

Э.Мамедов добавил, что можно понять положение школьников, не сумевших по тем или иным причинам примкнуть к проекту "Виртуальная школа", не может идти речи о каком-либо наказании или принуждении их присоединиться к проекту.

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