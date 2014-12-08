​Минобразования: Земельный участок одной из столичных школ незаконно захвачен

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Принадлежащий полной средней школе №115 на территории Бинагадинского района земельный участок площадью 90 кв. метров незаконно захвачен и огражден.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном министерством образования (МО).

В ходе оперативных расследований, проведенных Управлением образования города Баку, выяснилось, что незаконную стройку ведет клуб "Paradise". По факту было обращено в столичную мэрию. После осмотра территории постройка была снесена.

Отметим, что 11 августа 2014 года президент страны Ильхам Алиев ознакомился с ходом капитального ремонта в полной средней школе №115. В соответствии с распоряжением главы государства ремонт в школе на 1380 мест был произведен в соответствии с высокими стандартами. Работы по благоустройству и озеленению провели и на площади 1 га вокруг учебного заведения.

В министерстве отметили, что граждане, пытающиеся захватить территории учебно-воспитательных учреждений, должны осознать, что подобная нездоровая тенденция влечет нарушение конституционных прав учащихся. В рамках законодательства Азербайджанской Республики аналогичные попытки будут пресекаться и впредь.

нарушение конституционных прав учащихся. В рамках законодательства Азербайджанской Республики аналогичные попытки будут пресекаться и впредь.