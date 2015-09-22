​Минобразования выразило отношение к критике учебников в соцсети

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "В учебнике азербайджанского языка для Х класса дан отрывок из произведения Исмаила Шихлы "Буйная Кура". Помимо используемых в литературном языке слов, есть также слова, используемые в повседневной речи. Мы хотим, чтобы учащиеся пользовались этими словами и знали, где и как их использовать".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом Учебных ресурсов министерства образования Аскер Гулиев, комментируя распространенную в соцсети информацию касательно учебников.

По словам официального представителя министерства, в учебнике VIII класса также имеют место аналогичные речевые вопросы: "Сформировалось ошибочное мнение о необходимости синтеза литературы с азербайджанским языком. Еще при СССР на повестке стоял вопрос об основах науки. Сегодня наша цель заключается в передаче школьникам речевых навыков. В учебник включены слова, используемые в живой разговорной речи.

Это помогает учащемуся в культуре общения и поведения. Как видно из текста, школьник, разговаривающий на грубом и обычном бытовом языке, достаточно ленив. В то время, как одни предпочитают гулять во дворе, другие проявляют интерес к чтению. Подобная форма разговора никем не воспринимается. Школьника учат именно этому.

Некоторые считают, что автор включил этот текст в учебник случайно. Текст же включен в пособие в соответствии со стандартами. Указанные учебники прошли соответствующую экспертизу министерства и ГКПС. Как специалист по азербайджанскому языку и литературе, я внимательно изучаю учебники по этим предметам. Язык не знает преград. Общество должно знать, что подобные слова встречаются в повседневной жизни".