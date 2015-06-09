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    ​Минобразования сделало официальное заявление относительно школы-лицея №20

    Новую школу на 3000 учащихся планируется сдать в 2016-2017 учебном году

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Министерство образования распространило официальное заявление относительно дальнейшей участи столичной школы-лицея №20.

    Как сообщили Report из министерства, указанная школа является одним из самых больших учебных заведений Азербайджана.

    В заявлении говорится: "В 111 классах школы обучается 2 830 детей. Раньше здесь обучались 3 200 учеников. Пятеро из 289 работающих здесь педагогов удостоены звания "Заслуженный педагог", пятеро - "Педагог года", трое - доктора философии.

    Во временно размещенной в двух других столичных учебных заведениях школе-лицее №20 в качестве электронного учебного заведения реализован ряд инновационных проектов.

    С учетом того, что школа-лицей расположена в самом густонаселенном районе столицы, новое здание учебного заведения будет построено в соответствии с современными требованиями. Новую школу на 3000 учащихся общей площадью 25 000 кв. метров планируется сдать в 2016-2017 учебном году.

    Проект эскиза школы и другие соответствующие документы уже утверждены Исполнительной властью города Баку".

    Министерство образования также распространило проект, в котором представлен общий вид нового здания.  

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