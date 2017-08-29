Минобразования прокомментировало информацию об отмене тестовых экзаменов в Азербайджане

© Report.az

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "Речь идет не об отмене тестового экзамена, а об улучшении тестовых экзаменов в определенном порядке, в той форме, в которой мы знаем и видим".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра образования, член Совета директоров Государственного экзаменационного центра Джейхун Байрамов.

Он отметил, что процесс уже начался: "Если обратить внимание на проведенные экзамены в IX выпускных классах на уровне среднего образования, увидим, что это отличающийся формат. Эти экзамены состоят из 2 этапов. Предварительный этап выпускных экзаменов для IX классов был проведен в марте, второй этап - в июне. В оценивании этих этапов наблюдались различия".

"На первом этапе школьники больше отвечали на вопросы открытого типа, писали эссе по родному языку, решали письменные задания по математике, на втором же этапе они сдавали экзамен по системе, приближенной к традиционному тесту, к которому мы так привыкли. Особенность этого заключается в том, что эти дети, обучающиеся в IX классе, девять лет назад приступили к обучению по новой системе - куррикулуму. Оценивание предусмотренных в этой системе стандартов невозможно осуществить только тестовым методом. Поэтому началось осуществление более широкого и масштабного процесса оценивания".