Минобразования обсудит повышение зарплаты психологов после диагностического оценивания

"Вопрос повышения заработной платы психологов после диагностического оценивания будет одним из важных обсуждаемых нами вопросов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила замминистра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, диагностическое оценивание психологов в средних школах пройдет до конца декабря: "Хотелось бы, чтобы в диагностическом оценивании приняли участие около 3 000 психологов. Однако регистрация уже завершается. Хотелось бы отметить, что по стране ощущается необходимость в более 800 дополнительных вакансиях. В общей системе действуют свыше 2 000 психологов и нынешняя диагностическое оценивание проводится для выявления профессионального уровня психологов и определения знаний специальности".

Отметим, что 24-28 декабря будет проведено диагностическое оценивание навыков и знаний психологов, работающих в государственных общеобразовательных школах.

Экзамен пройдет во 2-м учебном корпусе Азербайджанского государственного экономического университета.

После завершения процесса проверки электронных заявок, на личные страницы участников экзамена будет отослана информация об участии в диагностическом оценивании.

В течение 90 минут участникам тестового экзамена представят 60 тестовых заданий. Каждый правильный ответ будет оценен в 1 балл.