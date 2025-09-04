Министерство науки и образования назвало дату регистрации для поступления в колледжи
Наука и образование
- 04 сентября, 2025
- 12:21
В Азербайджане регистрация для поступления в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования начнется 9 сентября в 11:00.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.
Подать заявку можно, выбрав услугу "Регистрация учащихся в высшие и средние специальные учебные заведения" на платформе portal.edu.az.
Регистрация через электронную систему завершится 17 сентября в 18:00.
