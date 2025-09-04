Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Министерство науки и образования назвало ​​дату регистрации для поступления в колледжи

    Наука и образование
    • 04 сентября, 2025
    • 12:21
    Министерство науки и образования назвало ​​дату регистрации для поступления в колледжи

    В Азербайджане регистрация для поступления в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования начнется 9 сентября в 11:00.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

    Подать заявку можно, выбрав услугу "Регистрация учащихся в высшие и средние специальные учебные заведения" на платформе portal.edu.az.

    Регистрация через электронную систему завершится 17 сентября в 18:00.

