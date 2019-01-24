Минобразования о новых правилах определения рейтингов школ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "К сожалению, есть родители и учащиеся, которые думают только о подготовке в вуз. В министерстве же образования в настоящее время думают над тем, как правильно использовать возможности и ресурсы школы".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, окончившие 11-й класс молодые люди, которые вступают во взрослую жизнь, должны освоить нужные им в жизни навыки: "Однако эти навыки не могут быть сформированы у ученика только за 45 минут урока. Нужно наличие различной деятельности после уроков. Именно по этой причине, по приказу министра Джейхуна Байрамова рейтинги школ будут определяться не только по результатам выпускных экзаменов, но также путем измерения успехов учащихся на олимпиадах, соревнованиях по знаниям, конкурсах".

Она отметила, что в этом году ученики различных возрастных групп школ страны примут участие в конкурсах по 4-м видам спорта: "Также предусмотрены творческие конкурсы, выставки, художественное чтение, показ театральных постановок".