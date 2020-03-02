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Минобразования о кадрах дезинфекции в гёйчайской школе жидкостью из бутылки Pepsi

Минобразования о кадрах дезинфекции в гёйчайской школе жидкостью из бу

Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространенные в социальных сетях кадры дезинфекции работницей школы в Гёйчайском районе ручек дверей классов жидкостью из бутылки из-под Pepsi.

Как сообщает Report, начальник отдела по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов заявил, что соответствующим ведомством проводится разбирательство.

По его словам, это могло быть собственной инициативой женщины:

"Всем известно, что дезинфекционные работы в Баку и регионах проводятся санитарно-эпидемиологическими станциями. Эту работу осуществляет государство".

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