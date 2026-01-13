Минобразования напомнило о дедлайне по электронному переводу учащихся
Наука и образование
- 13 января, 2026
- 12:34
Срок представления документов по утвержденным заявлениям на электронный перевод учащихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана истекает 13 января в 15:00.
Как сообщает Report, соответствующую информацию распространило Министерство науки и образования Азербайджана.
Напомним, что с 8 января с 15:00 процесс электронного перевода учащихся по первому полугодию 2025–2026 учебного года был временно приостановлен.
