    Elm və təhsil
    • 13 yanvar, 2026
    • 12:10
    Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi üçün sənədlərin təqdimi bu gün başa çatır

    Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi üzrə təsdiqlənmiş sorğulara aid tələb olunan sənədlər müvafiq ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim edilməsi yanvarın 13-ü saat 15:00-da bitir.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müəyyən edilmiş vaxtadək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək.

    Xatırladırıq ki, yanvarın 8-i saat 15:00-dan etibarən 2025–2026-cı tədris ilinin birinci yarımili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi müvəqqəti dayandırılıb.

    Elm və Təhsil Nazirliyi Şagirdlərin yerdəyişməsi
    Минобразования напомнило о дедлайне по электронному переводу учащихся

