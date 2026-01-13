Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi üçün sənədlərin təqdimi bu gün başa çatır
Elm və təhsil
- 13 yanvar, 2026
- 12:10
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi üzrə təsdiqlənmiş sorğulara aid tələb olunan sənədlər müvafiq ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim edilməsi yanvarın 13-ü saat 15:00-da bitir.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müəyyən edilmiş vaxtadək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək.
Xatırladırıq ki, yanvarın 8-i saat 15:00-dan etibarən 2025–2026-cı tədris ilinin birinci yarımili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi müvəqqəti dayandırılıb.
Son xəbərlər
12:57
"Vilyarreal"ın yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda komandasını dəyişəcəkFutbol
12:50
Foto
Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıbBiznes
12:46
ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
12:44
Avropada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bir neçə hava limanı işini dayandırıbDigər ölkələr
12:42
Kaxaber Sxadadze: "Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq"Futbol
12:38
Zelenski: Son 24 saat ərzində Rusiya Ukraynaya 300-dən çox dron və 25 raket atıbDigər ölkələr
12:35
Türkiyənin məşhur aktyoru Oktay Kaynarca saxlanılıbRegion
12:33
Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edibMaliyyə
12:33