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Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана

Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана "В настоящее время с соответствующими структурами Афганистана изучаем вопрос о том, как поступившие в азербайджанские вузы афганские студенты приедут в нашу страну".
Наука и образование
17 сентября 2021 г. 13:32
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
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"В настоящее время с соответствующими структурами Афганистана изучаем вопрос о том, как поступившие в азербайджанские вузы афганские студенты приедут в нашу страну".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела международного сотрудничества Министерства образования Азербайджана Турал Ахмедов.

Глава ведомства напомнил, что границы Афганистана закрыты, а деятельность большинства посольств в стране ограничена: "Часть афганских студентов находится в нашей стране. Нас волнует судьба вновь принятых студентов и вопрос, связанный с приездом новых студентов из Афганистана, поскольку страна не входит в список из 42-х стран, гражданам которых разрешен въезд в Азербайджан. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый поступивший иностранный студент смог приехать в Азербайджан. Пока мы не располагаем точной информацией о том, каким образом, когда и на каких условиях они смогут приехать".

Он добавил, что нет студентов из Азербайджана, направившихся на обучение в Афганистан.

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Версия на английском языке Education Ministry concerned about fate of Afghan students admitted to Azerbaijani universities
Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi: "Əfqanıstandan tələbələrin Azərbaycana necə gələcəyini araşdırırıq"

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