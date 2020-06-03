Минобразования готовит для абитуриентов новую передачу

"Телеуроки не будут завершены 12 июня. С 16 июня по 17 июля мы снова будем в эфире в новом формате".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов.

""Время уроков" приветствует ваше желание продолжить обучение и выражает готовность помочь вам в этом. Обобщения, анализ, "шифры" открытых и закрытых вопросов, методы решения комплексных вопросов, работа с текстом, умение правильно обрабатывать информацию и пр. - все это позволит вам лучше подготовиться к экзамену. Следите за "Временем уроков" для абитуриентов", - сказал представитель министерства.