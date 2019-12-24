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Минобразования Азербайджана: Диагностическую оценку пройдут до 2700 психологов

Минобразования: Диагностическую оценку пройдут 2700 психологов

С сегодняшнего дня стартовала диагностическая оценка знаний и навыков психологов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, в процессе, который продлится до 28 декабря, ожидается участие до 2700 психологов.

Отметим, что диагностическая оценка осуществляется тестовым методом посредством программного обеспечения. На экзамене кандидатам представят 60 тестовых вопросов, из которых 35 касаются практической, 25 – теоретической психологии. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.

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