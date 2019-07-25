Минобразования Азербайджана обратилось к кандидатам в учителя

Министерство образования Азербайджана обратилось к кандидатам в учителя, которым предстоит выбор специальностей.

Как сообщает Report, на пресс-конференции, посвященной итогам экзаменов по приему на работу учителей, заместитель министра образования Махаббат Велиева рекомендовала кандидатам быть внимательными при выборе специальности.

Она отметила, что кандидатам стоит хорошо подумать над выбором школы: "Прежде чем принять решение, им нужно точно определиться с выбором. Было бы лучше заранее получить сведения о школе. Так как кандидаты выбирают неизвестную им школу и в последний момент отказываются. В результате уменьшаются шансы на выбор школы другими кандидатами".