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Министр: В университетах не планируется продлевать учебный год

Министр: В университетах не планируется продлевать учебный год

© Report

"75% от 176 тыс. получающих в Азербайджане образование студентов подключены к онлайн обучению".

Как передает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал во время выступления на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине.

По словам министра, около 40 тыс. студентов находятся на производственной практике и по этой причине не смогли подключиться к онлайн урокам.

Дж.Байрамов отметил, что в университетах не планируется продлевать учебный год: "С учетом периода военного призыва для студентов практику планируется завершить в течение июня. Летнюю экзаменационную сессию планируется провести в июне-июле".

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