​Министр: В последующие 5 лет численность учащихся средних школ заметно возрастет

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "В 2015-2016 году ожидается рост числа первоклашек в общеобразовательных школах".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, согласно среднесрочным прогнозам министерства образования, в течение последующих 5 лет количество учащихся средних школ заметно возрастет, что, естественно, требует от системы образования новых ответов на новые вызовы".

Как отметил М.Джаббаров, в последний учебный год в первые классы не было зачислено большинство детей, которым исполнилось 6 лет: "Поэтому, в центре внимания местных органов исполнительной власти стоит вопрос зачисления в школы детей, достигших 6-ти лет. Согласно типовым правилам в системе образования, вопрос привлечения к обязательному образованию является одним из основных обязанностей органов местной исполнительной власти.

Надеюсь, что они тесно сотрудничают с местными структурами и местными отделами образования. Естественно, здесь немаловажную роль играют также общественность и медиа".

Напомнив, что во многих государствах за несвоевременное привлечение к учебе и уклонение от учебного процесса, предусматриваются некоторые меры наказания, министр отметил, что эти меры считаются административными, а в некоторых странах воспринимаются как нарушение соответствующих пунктов уголовного кодекса.

М.Джаббаров считает, что в Азербайджане мероприятия не должны осуществляться в подобной форме: "Вместо того, чтобы прибегать к административным мерам, нужно поработать над "сознанием". Другими словами, образование должно цениться и мы должны учитывать, что право граждан на образование является их святым конституционным правом и важным фактором для их будущего. Было бы правильней, если бы к данному вопросу относились не как к делу какого-то чиновника или госструктуры, а как к общенациональному делу".