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Министр: В следующем году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов

Министр: В следующем году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов В следующем учебном году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов.
Наука и образование
30 ноября 2024 г. 20:57
Министр: В следующем году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов

В следующем учебном году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов.

Об этом корреспонденту карабахского бюро Report сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

"Эта цифра может измениться. В основном новые специальности будут созданы на базе существующих факультетов, появятся новые направления педагогических специальностей - преподавание химии, биологии, физики и географии. Кроме того, увеличится количество инженерных специальностей. Также планируем открыть медицинский факультет", - сказал министр.

Э.Амруллаев отметил, что предварительные работы по строительству двух новых корпусов университета уже начаты.

По словам министра, ожидается, что со следующего года в Карабахском университете также будут учиться студенты из тюркоязычных государств и стран-членов Организации исламского сотрудничества. Эмин Амруллаев добавил, что в следующем году обучение в Карабахском университете по-прежнему будет по государственному заказу.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Növbəti tədris ilində Qarabağ Universitetinə 1 500-ə qədər tələbənin qəbulu planlaşdırılır

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