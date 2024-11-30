Министр: В следующем году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов

В следующем учебном году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов.

В следующем учебном году в Карабахский университет планируется принять до 1 500 студентов.

Об этом корреспонденту карабахского бюро Report сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

"Эта цифра может измениться. В основном новые специальности будут созданы на базе существующих факультетов, появятся новые направления педагогических специальностей - преподавание химии, биологии, физики и географии. Кроме того, увеличится количество инженерных специальностей. Также планируем открыть медицинский факультет", - сказал министр.

Э.Амруллаев отметил, что предварительные работы по строительству двух новых корпусов университета уже начаты.

По словам министра, ожидается, что со следующего года в Карабахском университете также будут учиться студенты из тюркоязычных государств и стран-членов Организации исламского сотрудничества. Эмин Амруллаев добавил, что в следующем году обучение в Карабахском университете по-прежнему будет по государственному заказу.