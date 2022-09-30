Министр: В Турции обучаются 28 тыс. азербайджанских студентов

В настоящее время в Турции обучаются 28 тыс. азербайджанских студентов.

В настоящее время в Турции обучаются 28 тыс. азербайджанских студентов.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на проходящей в Баку образовательной выставке.

По его словам, сотрудничество с братской Турцией развивается в образовательной сфере, как и во всех областях.

Министр отметил, что для Азербайджана обучение за рубежом всегда было важным вопросом: "Молодежь, которая отучилась за рубежом и вернулась в страну еще в 1970-ые годы в период Общенационального лидера Гейдара Алиева, превратилась в один из акторов будущих успехов нашей страны".

Э.Амруллаев подчеркнул, что в этом году более 300 молодых людей получили возможность получить образование за границей.