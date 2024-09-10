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Министр: В Нахчыван доставлено более 147 тысяч учебников

Министр: В Нахчыван доставлено более 147 тысяч учебников 14:14
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 14:32
Министр: В Нахчыван доставлено более 147 тысяч учебников

В Нахчыванскую Автономную республику (НАР) на 2024-2025 учебный год доставлено и распределено среди общеобразовательных школ более 147 тысяч учебников.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов.

По его словам, в НАР 3306 детей прошли электронную регистрацию в группы подготовки к школе в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования автономной республики, размещено 2931 активных обращения.

"В Нахчыване на сегодняшний день размещено 3715 обращений на прием детей в первый класс", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: 2024-2025-ci tədris ili üzrə Naxçıvana 147 mindən artıq dərslik gətirilib

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