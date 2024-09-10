Министр: В Нахчыван доставлено более 147 тысяч учебников

14:14

В Нахчыванскую Автономную республику (НАР) на 2024-2025 учебный год доставлено и распределено среди общеобразовательных школ более 147 тысяч учебников.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов.

По его словам, в НАР 3306 детей прошли электронную регистрацию в группы подготовки к школе в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования автономной республики, размещено 2931 активных обращения.

"В Нахчыване на сегодняшний день размещено 3715 обращений на прием детей в первый класс", - добавил министр.