Министр образования: В государственных вузах нет докторов наук младше 30-ти лет

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Азербайджане 939 из 1267 докторов наук и 5011 из 10444 кандидатов наук работают в системе образования. Таким образом, около половины ученых страны задействованы в системе образования".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на I съезде ученых Азербайджана министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, анализ возрастного предела работающих в системе Минобразования докторов наук показывает, что в государственных вузах нет докторов наук в возрасте до 30-ти лет, а количество докторов наук старше 61 года составляет 63,9%: "Что же касается показателя среди кандидатов наук, 0,7% из них в возрасте до 30-ти лет, а около 18% - старше 61 года.

Таким образом, в первую очередь ведется работа, направленная на формирование и совершенствование законодательства на уровне докторантуры, в том числе на подготовку определяющих суть и организацию докторантуры нормативно-правовых документов, подготовку и утверждение образовательных программ, достижение соответствия уровня докторантуры Болонскому процессу, повышение качества образования и т.д. Нынешняя система образования должна суметь сформировать энергичные кадры, которые в течение всей жизни будут ощущать тягу к получению знаний".