Министр: В этом году число поступивших в профучилища увеличилось на 27%

"В 35 школах Азербайджана ведется работа по созданию классов с профессиональным уклоном. В ближайшем будущем мы планируем довести число таких школ до 50".

"В 35 школах Азербайджана ведется работа по созданию классов с профессиональным уклоном. В ближайшем будущем мы планируем довести число таких школ до 50".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в настоящее время процесс приема на профессиональное образование ведется в электронной форме: "Из года в год растет число поступающих в профессиональные училища. Так, в этом году по сравнению с прошлым годом на 27% больше абитуриентов были приняты в учреждения профессионального образования".