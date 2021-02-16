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Министр: В этом году число поступивших в профучилища увеличилось на 27%

Министр: В этом году число поступивших в профучилища увеличилось на 27% "В 35 школах Азербайджана ведется работа по созданию классов с профессиональным уклоном. В ближайшем будущем мы планируем довести число таких школ до 50".
Наука и образование
16 февраля 2021 г. 15:39
Министр: В этом году число поступивших в профучилища увеличилось на 27%

"В 35 школах Азербайджана ведется работа по созданию классов с профессиональным уклоном. В ближайшем будущем мы планируем довести число таких школ до 50".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в настоящее время процесс приема на профессиональное образование ведется в электронной форме: "Из года в год растет число поступающих в профессиональные училища. Так, в этом году по сравнению с прошлым годом на 27% больше абитуриентов были приняты в учреждения профессионального образования".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bu il peşə təhsilinə qəbul olunanların sayı 27% artıb"

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