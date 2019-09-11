Министр: В 2020 году число дошкольных групп общинного типа возрастет до 300

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"В следующем учебном году планируется увеличить число дошкольных групп общинного типа до 300, а число учащихся - до 6000 человек".

Об этом заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на республиканской конференции работников образования.

Министр отметил, что в последние годы в стране наблюдается положительная динамика в сфере образования, достигнуты определенные успехи. Дж.Байрамов отметил, что в этом году число желающих принять участие в конкурсе по приему на работу учителей возросло по сравнению с предшествующими годами. Число участников конкурса превысило 55 тысяч человек.