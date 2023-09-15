Министр: Школы в Физули и Лачыне впервые открыли двери для учащихся

В полной средней школе №1 имени Мирзы Улугбека в освобожденном от оккупации Физули впервые прозвучал первый звонок.

В полной средней школе №1 имени Мирзы Улугбека в освобожденном от оккупации Физули впервые прозвучал первый звонок.

Как сообщает Карабахское бюро Report, в мероприятии принял участие министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Выступая на мероприятии Э.Амруллаев отметил что в этом году наряду со школой в Физули, впервые открыла двери для учащихся и средняя школа №2 в Лачыне.

"В школе в Физули учебу начинают 160 учащихся. Однако по мере возвращения физулинцев в родные дома, их число будет постоянно расти. Вероятно, до конца учебного года число учащихся в школе в Физули достигнет 400 человек. В школе № 2 в Лачыне в свою очередь учебу начали 140 учащихся, однако и их число будет расти", - сказал министр.

По словам министра, к концу учебного года число учащихся в школе поселка Забухе достигнет 100 человек: "В то же время растет число учащихся в школе села Агалы Зангиланского района. В прошлом году их число достигало 70, а сейчас увеличилось до 120", - отметил Э.Амруллаев.