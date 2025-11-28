Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Министр: Решение о прекращении деятельности Нахчыванского института учителей не принималось

    Наука и образование
    • 28 ноября, 2025
    • 16:53
    Решение о прекращении деятельности Нахчыванского института учителей не принималось.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев журналистам в Нахчыване, комментируя распространившуюся информацию о прекращении деятельности нахчыванского вуза.

    По словам министра, Нахчыванский государственный университет и Нахчыванский институт учителей продолжают осуществлять свою деятельность.

    Лента новостей