Министр: Решение о прекращении деятельности Нахчыванского института учителей не принималось
Наука и образование
- 28 ноября, 2025
- 16:53
Решение о прекращении деятельности Нахчыванского института учителей не принималось.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев журналистам в Нахчыване, комментируя распространившуюся информацию о прекращении деятельности нахчыванского вуза.
По словам министра, Нахчыванский государственный университет и Нахчыванский институт учителей продолжают осуществлять свою деятельность.
Последние новости
16:56
Аллахшюкюр Пашазаде пригласил генсека Лиги исламского мира посетить АзербайджанВнешняя политика
16:53
Министр: Решение о прекращении деятельности Нахчыванского института учителей не принималосьНаука и образование
16:52
Фото
Папоян сообщил о встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана в СтамбулеВ регионе
16:49
"Азералюминиум" сократил экспортные доходы почти на 13%Промышленность
16:46
Переговоры Мерца с Нетаньяху пройдут 7 декабряДругие страны
16:41
На мусорной свалке в Бинагади вспыхнул пожарПроисшествия
16:38
ЕК об обысках у Ермака: Уважаем и понимаем антикоррупционные расследованияДругие страны
16:36
ЕС: Турция не успеет подключиться к программе SAFEДругие страны
16:31