Министр: Проект "Друг школьника" позволяет предотвратить негативные ситуации в школах

Проект "Друг школьника" позволил предотвратить возникновение негативных ситуаций в школах.

Проект "Друг школьника" позволил предотвратить возникновение негативных ситуаций в школах.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на мероприятии, посвященном деятельности проекта.

Однако, по словам министра, факты буллинга среди одного миллиона учащихся в 4 тыс. школах по всей стране случаются.

"Вместо того, чтобы скрывать негативные события, необходимо проведение обсуждений по решению проблемы. Обвинить кого-либо в проблеме это не решение, поскольку может привести к повторению событий".

Министр отметил, что в школах ведется видеонаблюдение, а записи с камер хранятся более месяца.