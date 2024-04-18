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Министр: Проект "Друг школьника" позволяет предотвратить негативные ситуации в школах

Министр: Проект "Друг школьника" позволяет предотвратить негативные ситуации в школах Проект "Друг школьника" позволил предотвратить возникновение негативных ситуаций в школах.
Наука и образование
18 апреля 2024 г. 16:24
Министр: Проект Друг школьника позволяет предотвратить негативные ситуации в школах

Проект "Друг школьника" позволил предотвратить возникновение негативных ситуаций в школах.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на мероприятии, посвященном деятельности проекта.

Однако, по словам министра, факты буллинга среди одного миллиона учащихся в 4 тыс. школах по всей стране случаются.

"Вместо того, чтобы скрывать негативные события, необходимо проведение обсуждений по решению проблемы. Обвинить кого-либо в проблеме это не решение, поскольку может привести к повторению событий".

Министр отметил, что в школах ведется видеонаблюдение, а записи с камер хранятся более месяца.

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