Министр предложил новый подход к экологическому образованию школьников

Изменения климата в системе образования должны преподаваться как вопрос отношения и подхода к окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем обращении к журналистам.

По его словам, проблема изменения климата должна преподаваться в школах не только как научная дисциплина, но и как тема, формирующая отношение детей к экологическим вызовам современности.

Министр подчеркнул, что темы, связанные с изменением климата, должны быть представлены детям в рамках различных предметов, включая математику, химию, биологию и литературу.

"Главный вопрос здесь - не научные знания сами по себе, а формирование отношения и образа мышления. Наука формируется на этой основе. Обучение детей подходам к проблеме изменения климата поможет им принимать ответственные и информационно обоснованные решения в будущем", - сказал он.