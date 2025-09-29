Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Министр предложил новый подход к экологическому образованию школьников

    Наука и образование
    • 29 сентября, 2025
    • 19:59
    Министр предложил новый подход к экологическому образованию школьников

    Изменения климата в системе образования должны преподаваться как вопрос отношения и подхода к окружающей среде.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем обращении к журналистам.

    По его словам, проблема изменения климата должна преподаваться в школах не только как научная дисциплина, но и как тема, формирующая отношение детей к экологическим вызовам современности.

    Министр подчеркнул, что темы, связанные с изменением климата, должны быть представлены детям в рамках различных предметов, включая математику, химию, биологию и литературу.

    "Главный вопрос здесь - не научные знания сами по себе, а формирование отношения и образа мышления. Наука формируется на этой основе. Обучение детей подходам к проблеме изменения климата поможет им принимать ответственные и информационно обоснованные решения в будущем", - сказал он.

    Nazir: İqlim dəyişikliyi uşaqların davranışını formalaşdıran mövzu kimi tədris olunmalıdır

    Последние новости

    20:56

    Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

    В регионе
    20:52

    Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

    Искусство
    20:41

    Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по Дохе

    Другие страны
    20:38

    Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится Нетаньяху

    Другие страны
    20:33

    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    Другие страны
    20:19

    Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в Израиль

    Другие страны
    20:17

    Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВ

    Наука и образование
    20:14

    Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия Азербайджана

    Внешняя политика
    20:13

    PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства

    Бизнес
    Лента новостей