Министр образования: Строящееся в селе Джоджуг Мерджанлы здание школы будет сдано в эксплуатацию в сентябре

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Начиная с периода приобретения Азербайджаном независимости одна часть земель нашей страны была оккупирована со стороны Армении. Вынужденное переселение людей из своих родных краев также влияет на систему образования. В результате оккупации было разрушено до 700 образовательных учреждений".

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Микаил Джаббаров на проходящем в Баку заседании Комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Он заявил, что даже в период режима прекращения огня армяне нарушают его, мишенью также становятся образовательные учреждения: "Мы помним, как в 2011 году в Агдамском районе Фариз Бадалов был убит армянским снайпером. Армянское руководство с помощью различных провокаций мешает решению конфликта мирным путем".

М. Джаббаров сказал, что проблемам беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане уделяется большое внимание: "В Азербайджане плата за обучение детей беженцев и вынужденных переселенцев, получающих образование в высших учебных заведениях, осуществляется за счет средств государственного бюджета. За последние 12 лет 70% школ в стране отремонтированы и построены новые. Наряду с жилыми домами в селе Джоджуг Мерджанлы также начато строительство нового здания школы, которое в сентябре будет готово принять первых учеников".