Министр образования: Вузы зависят от платы за обучение

"В настоящее время обсуждаются различные механизмы поддержки студентов, обучающихся на платной основе".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции 17 октября в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

Министр сказал, что кредиты на образование являются лишь одним из этих механизмов, но не единственной формой поддержки: "Дополнительные механизмы поддержки находятся в разработке. В последующие месяцы будет предоставлена более подробная информация".

Дж.Байрамов добавил, что согласно действующему законодательству деятельность вузов организована за счет платы за обучение: "Плату за обучение студентов-бюджетников вносит государство. За последний год количество студентов, получающих образование на бесплатной основе, значительно возросло. В 2019 году показатель увеличился на 66%. Однако плата за обучение, вносимая студентами-платниками, составляет основную часть университетского дохода. Поэтому университеты сильно зависят от платы за обучение. Министерство образования предложило вузам рассмотреть возможность оплаты образования студентами не только единовременным платежом в начале учебного года, но и частями. Я уверен, что большинство университетов работают именно в этой форме".