​Министр образования: В этом году в двух общеобразовательных школах приступят к инклюзивному образованию

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку открылась благотворительная выставка-распродажа под названием "Наша большая семья" ("Бизим беюк аилемиз").

Как сообщает Report, на выставке демонстрируется около 200 рисунков и ручных работ в школе-интернате №11 для детей с ограниченными возможностями.

Было отмечено, что собранные средства будут направлены на обеспечение летнего отдыха проживающих в доме престарелых в поселке Бильгях стариков.

По словам министра образования Микаила Джаббарова, вопрос улучшения благополучия детей всегда находится в центре внимания: "Сегодняшнее мероприятие примечательно по нескольким причинам. Основываясь на традиционных и национальных ценностях, в стране осуществляется государственная политика для детей с ограниченными возможностями. Как система образования, так и само общество должны выполнять важные работы во благо лиц этой категории. В этом направлении перед министерством образования стоят важные задачи, для достижения которых мы должны уверенно продвигаться вперед".

По его словам, важным вопросом в системе образования является применение инклюзовного образования: "Известно, что сегодня тысячи наших детей не могут проходить обучение в общеобразовательных школах. С сентября 2015 года впервые в Азербайджане в двух учебных заведениях будет реализовываться пилотный проект по внедрению инклюзивного образования. Данный процесс имеет два основных значения. Один из них должен быть социализирован, чтобы обучаясь в подобных школах, дети данной категории смогли интегрироваться в общество как равноправные его члены. Другой вопрос связан с учебно-воспитательным процессом. В этом направлении должны быть подготовлены специальные программы, начиная от содержания до обучения".

Министр отметил также важность деинституционализации в системе образования, и заявил, что основная цель здесь заключается в поддержке перехода от школ-интернатов традиционного типа к новым моделям - семейной атмосфере.