Министр образования: В Азербайджане растет авторитет профессии учителя

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Набранные за последние 5 лет баллы по педагогическим специальностям говорят о возросшем авторитете этих специальностей в стране".
Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.
Он отметил, что в 2016 году лишь один из поступивших на специальность педагога начальных классов набрал свыше 500 баллов: "В 2018 году их число уже составило 235 человек. По сравнению с 2017 годом, в этом году из числа набравших 500 и более баллов по специальности преподавателя химии этот показатель возрос в 2,7 раза, по математике и информатике – в 1,7 раза, по биологии – в 12,7 раза, по химии и биологии – в 6,2 раза, по специальности преподаватель начальных классов – в 4,4 раза".
Aynur OsmanqızıАвтор новости