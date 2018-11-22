Министр образования: В Азербайджане растет авторитет профессии учителя

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Набранные за последние 5 лет баллы по педагогическим специальностям говорят о возросшем авторитете этих специальностей в стране".

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в 2016 году лишь один из поступивших на специальность педагога начальных классов набрал свыше 500 баллов: "В 2018 году их число уже составило 235 человек. По сравнению с 2017 годом, в этом году из числа набравших 500 и более баллов по специальности преподавателя химии этот показатель возрос в 2,7 раза, по математике и информатике – в 1,7 раза, по биологии – в 12,7 раза, по химии и биологии – в 6,2 раза, по специальности преподаватель начальных классов – в 4,4 раза".