Министр образования Украины обратилась к азербайджанским студентам по вопросу признания дипломов

Киев. 26 ноября. REPORT.AZ/ Проблема непризнания дипломов ряда украинских вузов для азербайджанских студентов существует, и она решается.

Об этом в интервью Report заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, зачастую в Азербайджане не признаются дипломы украинских вузов, которые очень слабые или являются частными.

"Я знаю эту проблему. Хочу сказать, что мы ее уже решаем", - заявила Л.Гриневич, добавив, что данный вопрос уже обсуждался в ходе визитов ее заместителя и соответствующей украинской делегации в Баку.

Министр указала, что с 2014 года признание азербайджанских дипломов в Украине возросло ориентировочно более чем в семь раз. "Это означает, что мы сейчас более интенсивно сотрудничаем с азербайджанскими университетами и точно знаем дипломы каких университетов можно признавать", - заявила Л.Гриневич.

Министр обратилась к азербайджанским студентам, чтобы они обязательно проверяли, в каком университете они будут проходить обучение, есть ли у него лицензия на образовательные программы для иностранных студентов. За подробной информацией она посоветовала обратиться в Украинский государственный центр международного образования.

"Когда к нам приходят запросы по удостоверению украинского диплома, то этими вопросами занимается другая структура - Национальный информационный центр академической мобильности. Этот центр уже сейчас занимается многими документами из Азербайджана. В этом центре тоже всегда можно получить достоверную информацию, что должен иметь вуз, в который вы хотите поступать, чтобы потом его диплом был обязательно признан. Также на сайте этого центра, который сделан на украинском, русском и английском языках, можно получить весь перечень документов, которые необходимо подать для признания диплома", - добавила Л.Гриневич.

Она также указала, что в Украине есть "черный список" вузов.