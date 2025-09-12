Министр образования раскритиковал азербайджанские учебники истории

Современные учебники по истории в Азербайджане написаны сложным языком, который не соответствует возрасту школьников, что существенно затрудняет образовательный процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время своего выступления на мероприятии, посвященном новому учебному году.

По словам министра, большинство учебников истории представляют собой лишь перечисление исторических фактов без должного анализа и контекста.

"Подобный подход должен измениться", - подчеркнул Амруллаев.

Министр также отметил, что проблема касается не только исторических дисциплин. Учебники по естественным и точным наукам также не соответствуют международным стандартам.

"Специалисты должны подготовить новые, качественные учебники. В этом контексте мы должны стремиться к тому, чтобы учебники соответствовали международным стандартам", - заявил Амруллаев.