Министр образования подписал приказ по случаю 25-й годовщины трагедии 20 Января

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ по случаю 25-й годовщины трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной министерством информации.

Согласно приказу, в связи с проведением очередной годовщины должен быть утвержден план мероприятий министерства образования, 6-20 января в вузах, ссузах, школах-интернатах и др. учебных заведениях должны быть проведены мероприятия, посвященные памяти шехидов, отдавших жизни в борьбе за свободу Азербайджана.

В приказе также отмечается, что информационный отдел (Э.Алиев) должен обеспечить публикацию приказа в газете "Азербайджан муаллими" и разместить его на сайте министерства.

Контроль за исполнением приказа поручен замминистру Фирудину Гурбанову.