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    Министр образования подписал приказ по случаю 25-й годовщины трагедии 20 Января

    Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Фирудину Гурбанову

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ по случаю 25-й годовщины трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной министерством информации.

    Согласно приказу, в связи с проведением очередной годовщины должен быть утвержден план мероприятий министерства образования, 6-20 января в вузах, ссузах, школах-интернатах и др. учебных заведениях должны быть проведены мероприятия, посвященные памяти шехидов, отдавших жизни в борьбе за свободу Азербайджана.

    В приказе также отмечается, что информационный отдел (Э.Алиев) должен обеспечить публикацию приказа в газете "Азербайджан муаллими" и разместить его на сайте министерства.

    Контроль за исполнением приказа поручен замминистру Фирудину Гурбанову.

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