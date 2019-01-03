Министр образования подписал приказ о проведении экзаменов в вузах и ссузах

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об организации и проведении экзаменационной сессии.

Как сообщает Report, целью подписания приказа является проведение экзаменационной сессии осеннего семестра в ссузах и вузах в 2018/2019 учебном году, а также обеспечение прозрачности и объективности при оценивании знаний студентов.

Согласно приказу, руководителям высших и средних учебных заведений поручено организовать экзаменационную сессию на основе действующих нормативных документов, создать экзаменационные штабы в своих учебных заведениях и обеспечить оперативное рассмотрение каждой поступившей жалобы.

В отношении лиц, допустивших недочеты в организации и ходе экзаменов, а также иные негативные деяния, должны быть приняты соответствующие меры. Спустя 10 дней после завершения экзаменационной сессии министерству образования должен быть представлен итоговый отчет.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра образования Фирудину Гурбанову.